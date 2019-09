Abusivismo, la "tregua" di Ferragosto: nessuna violazione per tutto il mese

La tregua di Ferragosto. Per tutto il mese appena concluso non è stato registrato alcun abuso edilizio. Lo ha messo per iscritto il Comune, con un provvedimento a firma del dirigente del settore Ambiente e Protezione civile Antonio Insalaco, nel consueto elenco mensile che viene inviato per legge alla Procura e a una serie di enti pubblici statali e regionali.

"Non sono state accertate opere edilizie in assenza di concessioni, in totale difformità o variazioni essenziali", scrive il dirigente del Comune che ogni mese relaziona sull'attività di abusivismo edilizio scoperta dalla polizia municipale.