Abusivismo edilizio, firmata ingiunzione a demolire per un'abitazione di due piani

Dovranno demolire l’abitazione – composta da piano terra e primo piano, con adiacente magazzino – di 1.190 metri cubi, per la quale nel 2015 s’erano visti rigettare la richiesta di sanatoria. Se non lo faranno entro 90 giorni, entro metà agosto, verrà elevata loro una sanzione amministrativa che va da un minimo di 2 mila ad un massimo di 20 mila euro e, sempre in caso di inottemperanza, l’immobile abusivo verrà acquisito gratuitamente di diritto al patrimonio comunale.

A firmare, nelle ultime ore, l’ingiunzione alla demolizione dell’immobile – che ricade nella zona “B” del Gui-Mancini – è stato il dirigente del quinto settore, Territorio e Ambiente, di palazzo dei Giganti: Giuseppe Principato. L’immobile è stato realizzato senza alcun permesso di costruire e senza alcuna autorizzazione della Sovrintendenza ai Beni culturali e del Genio civile.

L’intero immobile, magazzino compreso, dovrà dunque essere raso al suolo a spese dei proprietari che dovranno anche ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica. Ed è scontato che a metà agosto scatteranno i controlli per accertare che questo abuso edile venga cancellato.