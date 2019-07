L'abusivismo non va in vacanza: scoperti altri 4 casi a San Leone

Su sei casi di abusivismo edilizio, riscontrati dalla polizia municipale lo scorso giugno, quattro sono stati registrati a San Leone. In tutti i casi s'è trattato di lavori di ristrutturazione delle villette costruite o in zona "B" o in aree vincolate, in assenza o in difformità alla concessione rilasciata. L'abusivismo edilizio, ad Agrigento, non va in vacanza. Di fatto, come la storia della cronaca dimostra, durante i mesi estivi si amplifica a dismisura. E si va ad aggiungere a tutti gli altri casi scoperti nei mesi precedenti, concentrandosi però proprio sui quartieri balneari della città dove - per l'estate appunto - la gente si trasferisce.

Al Comune, intanto, si firmano - e sono stati una ventina dall'inizio dell'anno - i provvedimenti di demolizione e di ripristino delle aree interessate ai casi di abusivismo edile.