Blitz contro l'abusivismo commerciale al Viale: migranti in fuga, scatta il sequestro

Non soltanto sul lungomare Falcone-Borsellino, ma anche al viale Della Vittoria. La polizia municipale, con in testa il comandante Gaetano Di Giovanni, sta cercando di fronteggiare il fenomeno dell'abusivismo commerciale in ogni angolo della città. Stamani, dunque, è scattato il blitz al Viale.

Alla vista dei vigili urbani, alcuni bengalesi - commercianti ambulanti abusivi - sono scappati a gambe levate. Hanno lasciato sulle improvvisate bancarelle quanto avevano posto in vendita. Tutta merce che è stata sequestrata, a carico di ignoti, proprio dalla polizia municipale.