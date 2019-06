Abusivismo a Lampedusa, Patronaggio: "Demolizioni fino ad esaurimento dei fondi posti in bilancio dal Comune"

"L'operazione, partita nel luglio dello scorso anno, si è articolata in tre fasi: prima la ricognizione degli immobili abusivi con il contributo investigativo della stazione dei carabinieri che ha permesso di individuare, attraverso una precisa mappatura, i 54 abusi. Poi il reperimento dei fondi e gara di appalto ad opera del Comune di Lampedusa. Sono stati stanziati 200 mila euro e, infine, il cronoprogramma concordato delle demolizioni partendo da quelle realizzate in area ad inedificabilità assoluta". Lo spiega il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, che si trova a Lampedusa per l'avvio delle demolizioni degli immobili abusivi.

"Le operazioni andranno avanti nei prossimi giorni e fino ad esaurimento dei fondi posti in bilancio al Comune di Lampedusa" - ha aggiunto il procuratore - .

A cala Galera, oltre al procuratore Patronaggio, è presente anche il vicario del questore Giuseppe Peritore. Sono presenti i carabinieri, gli agenti della polizia di Stato e la Guardia di finanza, tutti al comando di un funzionario della Questura - il vice questore Cesare Castelli - che si sta occupando del dispositivo di ordine e sicurezza pubblica predisposto dal questore, Rosa Maria Iraci, dopo quanto è stato deciso - durante un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - dal prefetto di Agrigento Dario Caputo.