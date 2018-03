"Non ha demolito opere abusive", scatta sanzione da 20mila euro

Non ha provveduto a demolire opere abusive all'interno della sua proprietà e adesso dovrà pagare una sanzione di 20mila euro al Comune.

È accaduto ad un agrigentino, titolare di una società in viale Leonardo Sciascia, nel Villaggio Mosè, che aveva già ricevuto un ordine di demolizione nel 2016. Secondo il verbale stilato dai tecnici della squadra antiabusivimo della polizia municipale, l'uomo avrebbe realizzato, senza autorizzazione, una recinzione con muretti in conci di tufo sormontati da pali di ferro alti oltre 2 metri, un cancello scorrevole di 11 metri di lunghezza e una pavimentazione in asfalto su un'area di circa mille metri quadrati ed un'altra in battuto di cemento per circa 2.500 metri quadrati. Inoltre, sarebbe stata installata abusivamente una casa mobile in allumunio di circa 18 metri quadrati.

Dal momento che il titolare non ha ancora provveduto alla demolizione, dovrà adesso pagare una sanzione al Comune.