Hanno demolito da soli, niente ruspe in azione per il secondo elenco

Quella che, inizialmente, sembrava essere l’anticamera di una inversione di tendenza è stata conclamata. I 12 agrigentini – proprietari di altrettanti manufatti abusivi che componevano l’elenco della cosiddetta “seconda tranche” delle demolizioni – hanno fatto da soli. In gran silenzio hanno provveduto ad eliminare uno spiazzale di mille metri quadrati, muri di recinzione, verande e piccoli edifici, nonché la copertura di una scala esterna.

Lunedì – e tutto era stato mantenuto sotto stretto riserbo – sarebbero dovute partire le operazioni della seconda tranche di demolizioni. Sono stati fatti, negli ultimissimi giorni, una serie di sopralluoghi congiunti fra Procura e tecnici del Comune. La scoperta è stata legalmente entusiasmante: dopo le intimazioni ricevute dal Municipio gli abusivi hanno cancellato le “macchie” e ripristinato i luoghi. Non hanno attesto dunque l’arrivo delle ruspe del Comune, ma sono tornati ad essere autonomamente in regola. Niente demolizioni dunque lunedì. Per logica, bisognerà attendere adesso – ma non ci vorrà molto tempo – un nuovo elenco di beni abusivi e la macchina delle intimazioni, con l’indicazione di un termine preciso entro il quale demolire spontaneamente, tornerà a mettersi in moto. L'elenco in mano alla Procura – una lista non cristallizzata – “parlava”, qualche mese fa, di ben 650 opere illegali. Opere realizzate nel perimetro del Parco archeologico, esteso per circa 1.200 ettari, e molto spesso neanche visibili dall'area della Valle dei Templi.

Era l’ottobre dello scorso anno quando da palazzo dei Giganti partivano, per ogni manufatto, le intimazioni. E lo stesso si farà in quella che sarà la “fase tre”: se il fabbricato o manufatto, oggetto di abuso edilizio, risulterà essere stato demolito autonomamente, la lista - indicata dalla Procura – scorrerà ulteriormente. Se invece l'abuso edile è rimasto dov'era, arriveranno le ruspe dell'impresa "Patriarca" - che si è aggiudicata la procedura negoziata - e si procederà, radendo al suolo l'abuso, in danno dell'ormai ex proprietario del bene. “In danno” significa che il Comune cercherà poi di recuperare le somme sborsate. Si tratta di abusi per i quali c'è, naturalmente, una sentenza passata in giudicato.

Il Comune di Agrigento aveva appaltato la seconda tranche di demolizioni dei manufatti abusivi realizzati nella zona “A” del Parco – che è quella ad inedificabilità assoluta – all’inizio dello scorso febbraio. La procedura negoziata – che aveva una base d’asta di 33.136 euro - è stata vinta dalla ditta Patriarca di Comiso, nel Ragusano. La stessa impresa che si era aggiudicata e aveva portando avanti le demolizioni delle villette abusive di Licata.