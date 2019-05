"Abusi sessuali su una tredicenne", il Riesame: "Attendibile la ragazzina"

"Il racconto della ragazzina è attendibile e da solo può supportare il giudizio di sussistenza della gravità indiziaria". A queste condizioni è giunto il tribunale del Riesame di Palermo che - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - ha mantenuto le misure cautelari, carcere e domiciliari, per i sei indagati, tre dei quali di Menfi, nell'inchiesta sui presunti atti sessuali su una tredicenne.

I giudici del Riesame, che hanno depositato le motivazioni, alla "riconosciuta attendibilità intrinseca del racconto della persona offesa", aggiungono che ci sono qualificati riscontri esterni. Una quindicina di pagine per ogni indagato che lascia tutto fermo alle misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Palermo nei confronti di Pietro Civello, di 63 anni, di Gibellina, finito in carcere come la madre della minore, e per Viorel Frisan, di 37, di Gibellina, ed i menfitani Calogero Friscia, di 25 anni, Vito Sansone, di 43, e Vito Campo, di 69, tutti ai domiciliari.