"Abusi sessuali su una 13enne", la ragazzina sarà sentita

E’ stato fissato l’incidente probatorio per l’esame testimoniale della ragazzina che avrebbe subito delle violenze sessuali. A stabirlo è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, Guglielmo Nicastro. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, l’esame testimoniale è fissato per il 7 giugno prossimo.

Nell’inchiesta sui presunti atti sessuali sono indagate sei persone, compresa la madre della ragazzina. ll giudice ha nominato un esperto per l'ascolto e il supporto psicologico della minore durante l'udienza. La richiesta dell'incidente probatorio era stata avanzata dai difensori degli indagati.

Per le difese, la ragazzina, non è attendibile. I legali difensori sono gli avvocati Calogero Lanzarone, che assiste Calogero Friscia, di 25 anni, e Vito Campo, di 69, entrambi menfitani. Gli altri legali impegnati e che hanno avanzato la richiesta di incidente probatorio sono gli avvocati Antonino Sutera, che difende la madre della