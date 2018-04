Abusi edili, firmate nuove ordinanze di sospensione dei lavori

Un immobile di 1.190 metri cubi sarebbe stato realizzato senza aver mai ottenuto, da parte dei proprietari, alcun permesso di costruire. Lavori difformi, in secondo caso scoperto, rispetto a quelli a quelli autorizzati dal Comune. Sono due i casi di abusivismo scoperti negli ultimi giorni dai funzionari del Municipio.

Il dirigente del settore Territorio e Ambiente di palazzo dei Giganti, Giuseppe Principato, ha firmato – nelle ultimissime ore – due nuove ordinanze che impongono l’immediata sospensione dei lavori. Provvedimenti che sono stati notificato alla polizia municipale, alla squadra Edilizia per la precisione, affinché venga verificata l’effettiva ottemperanza dei provvedimenti. E’ stato naturalmente avviato – per entrambi i casi – un procedimento amministrativo.

La realizzazione, in assenza di permesso di costruire, dell’immobile adibito ad abitazione non è recentissima, ma dal settore Territorio e Ambiente è arrivata ugualmente una ordinanza di sospensione dei lavori. Nell’altro caso, i dirigenti del settore Territorio ed Ambiente hanno appurato che vi sarebbero state delle difformità per la realizzazione di una copertura, di un vano porta, di un solaio e che vi sarebbe stato l’ampliamento di un locale deposito presente sul terrazzo.