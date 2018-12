Abitudini di guida, una statistica parla chiaro: "Agrigento soffre il traffico"

Agrigento soffre il traffico. In città si viaggia ad una velocità media inferiore a quasi sei chilometri orari rispetto alle media nazionale. Gli agrigentini trascorrono mediamente quattro minuti in più in auto al giorno, rispetto alle altre città siciliane.

Secondo quanto fa sapere un recente studio dell’osservatorio UnipolSai, sono state messe a fuoco le abitudini di guida dei siciliani.

Gli agrigentini utilizzano l’auto 292 volte l’anno, per dei chilometri anni che raggiungono quota dieci mila. Percorrendo le strade con una velocità media di 23, 9 km/h. Agrigento si piazza dietro Palermo, Trapani, Caltanissetta, Messina ed Enna, mettendosi dietro, però, Catania.