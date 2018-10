Abbonamenti tarocco, i carabinieri scovano nuovi "furbetti" delle Pay tv

Tv con abbonamenti fasulli o tarocco, i carabinieri continuano nei maxi controlli e scovano nuovi “furbetti”. E’ quanto accaduto a Ribera, secondo l’edizione odierna de La Sicilia, i militari hanno scovato nuovi esercenti non in regola. Irruzioni in bar, tabaccherie e pub, in tutto sono stati beccati sette locali non in regola.

I titolari non avevano pagato l’abbonamento per la visione di programmi speciali, in alcuni casi l’esercente trasferiva il suo abbonamento tv privato in quello del ristorante. I militari dell’Arma hanno denunciato i commercianti.