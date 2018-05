Abbandono dei rifiuti, sorpreso un altro "lanciatore seriale" sulla provinciale

È ormai prassi abituale abbandonare i rifiuti per strada. Sono tantissimi i cittadini che sono stati "pizzicati" dalla polizia municipale per aver scaricato sacchetti di spazzatura in strada, come se nulla fosse.

L'ultimo caso in contrada Fondacazzo. L'ennesimo "lanciatore seriale" è stato sorpreso dalla polizia municipale, mentre lasciava rifiuti sulla provinciale 1. Per lui è scattata l'ormai classica sanzione amministrativa di 600 euro.