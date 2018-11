Abbandono indiscriminato dei rifiuti, il Comune ringrazia i carabinieri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Plauso del sindaco Lillo Firetto e dell'amministrazione comunale per il risultato ottenuto dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento in tema di tutela dell'ambiente con la contestazione di 350 episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti e sanzioni per 220 mila euro elevate a cittadini, società ed enti. L'operazione dell'Arma dei Carabinieri trae origine dal vertice in Prefettura delle scorse settimane tra Comune e Forze dell'Ordine per intensificare i controlli e reprimere il comportamento di tanti incivili. Questa mattina l'assessore comunale all'Ecologia, Nello Hamel ha incontrato al Comando provinciale, i vertici dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento per ringraziare per il contributo dato alla lotta contro l'abbandono incontrollato dei rifiuti.