Beccato un "lanciatore seriale", arriva la multa: guai anche per un turista

Ennesimo lanciatore seriale “beccato” in città. Un uomo, un agrigentino, è stato “pizzicato” dalle telecamere mentre si liberava di un sacchetto stracolmo di rifiuti. L’uomo è stato identificato e multato. L’operazione, coordinata dal comandante della polizia municipale, Gaetano Di Giovanni, ha prodotto seicento euro di multa a discapito del trasgressore. Il fatto è accaduto in via Salvatore Campo. Soltanto ieri sera a finire nei guai è stato anche un turista. L’uomo ha abbandonato i rifiuti a San Leone, ed è stato prontamente sanzionato. Il turista residente a Brescia non ha avuto scampo.