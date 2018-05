Abbandono "selvaggio" dei rifiuti, l'Asp scrive a sindaci ed Srr

L'Asp di Agrigento punta il dito contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e scrive ai sindaci ed ai commissari delle Srr Ato agrigentine. "Notevoli criticità - si legge in una nota dell'Asp - rischiano di compromettere la salubrità di intere zone e assumono ulteriore rilevanza con l’approssimarsi della stagione estiva e delle alte temperature".

Pur plaudendo all’attivazione delle procedure per l’istituzione del servizio di raccolta differenziata che - scrivono dall'Asp - "certamente costituiscono una decisa miglioria rispetto al precedente sistema di raccolta, duole constatare - si legge in un passaggio – che una procedura in teoria migliorativa, si è trasformata, nei fatti, in un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei comuni. Ci si riferisce, nello specifico, al censurabile fenomeno di abbandono dei sacchetti di rifiuti che in alcune zone assurge alle dimensioni di discarica incontrollata”.

Da qui la richiesta di intensificare le azioni di controllo e prevenzione già in corso: “Si chiede pertanto agli organi in indirizzo, ciascuno per quanto di specifica competenza, di porre in essere ogni iniziativa utile a garantire il rispetto delle procedure già codificate per la raccolta differenziata e la repressione di ogni minima forma di abbandono in luogo pubblico dei rifuti”.