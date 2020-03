"Non abbandonò il figlio", la corte d'Appello assolve mamma quarantenne

Era stata condannata a nove mesi di reclusione per l'accusa di aver abbandonato il figlio minore mentre il marito era in carcere, ma la sentenza è stata capovolta in Corte d'Appello.

La vicenda è raccontata dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Una quarantenne di Santa Margherita Belice, infatti, è stata assolta in secondo grado stante che, hanno provato i giudici, il bambino, che aveva sette anni all'epoca dei fatti, non era lasciato da solo, ma affidato ad una zia che era in grado di accudirlo e comunque per un breve periodo.

E' stata quindi sposata in toto la linea dei difensori della donna. I fatti contestati rislagono al 2014.