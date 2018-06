"Abbandona i rifiuti", rischia il sequestro del mezzo e l'ipotesi di reato ambientale

Ha abbondato dei rifiuti in una discarica di Fontanelle, adesso l’uomo rischia anche il sequestro del mezzo. E’ quanto fanno sapere dal Comune. I vigili urbani grazie ad una telecamera sono riusciti a risalire al proprietario del camion ed è stato pesantemente multato.

Ma il danno non finisce, perché gli atti sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria ed il trasgressore ora rischia il sequestro del mezzo per l'ipotesi di reato di inquinamento ambientale. I controlli della polizia locale non finiscono. Appostamenti e telecamere ma anche travestimenti e sorveglianza a distanza di alcuni siti dove abitualmente alcuni incivili vanno a depositare i rifiuti incuranti delle norme sulla differenziata e contribuendo ad aumentare il degrado