La villa dell'ex ministro Enrico La Loggia non verrà abbattuta, niente abusi edilizi

Una storica villa costruita dall’ex ministro Enrico La Loggia non verrà abbattuta. A deciderlo è stata la quarta sezione della Corte d’appello di Palermo che ha scagionato i coimputati di La Loggia e della moglie Maria Elena Woodrow, imputati come loro per abusi edilizi. La condanna riguardava anche Francesca Usticano e Vittorio Giorgianni, quest’ultimo architetto. L’ultima decisione, ribalta tutto: i due vengono assolti.

La storica villa di Scopello era stata ricostruita per il 99 per cento. L’accusa si basava sulla presunta mancata rispondenza delle modalità di ricostruzione con il progetto approvato nel 1972 dal Comune di Castellammare.