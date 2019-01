A "C'è posta per te" una mamma di Canicattì, la sua storia non ha lieto fine

A “C’è posta per te”, celebre trasmissione in onda su Canale 5, una mamma di Canicattì. La sua storia ha coinvolto tutti. Patrizia, è accusata dall’ex marito di averlo tradito, è stata costretta ad abbandonare la casa coniugale e le tre figlie non hanno voluto più parlare. Patrizia, vorrebbe far pace con loro.

La mamma canicattinese, però, non ha trovato conforto. Anzi, le sue figlie non le hanno dato una seconda possibilità.

La donna, che oggi vive e lavora a Roma, ha chiesto di potere riallacciare i rapporti con le sue figlie, ma nulla di questo è avvenuto.

Maria De Filippi, conduttrice della celebre trasmissione in onda su Canale 5, ha provato a fare cambiare idea alle giovani donne. Ma non c'è stato verso. Busta chiusa e mamma Patrizia che è tornata a casa tra sconforto e lacrime.