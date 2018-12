Spiaggia dei Conigli, rimossa l’imbarcazione arenata dopo l’arrivo dei migranti

Rimossa l’imbarcazione che si era arenata lo scorso 4 dicembre dopo uno sbarco di 25 migranti sulla spiaggia dei Conigli all’interno della riserva naturale regionale Isola di Lampedusa, gestita da Legambiente Sicilia.

Il personale di Legambiente della riserva naturale e il personale della Guardia Costiera di Lampedusa sono intervenuti ed hanno rimosso con successo l’imbarcazione evitando anche ogni forma di possibile inquinamento.

“Legambiente Sicilia – si legge in una nota – ringrazia il comando dell’ufficio circondariale marittimo di Lampedusa per la disponibilità ed il pronto intervento ed il personale intervenuto con la motovedetta CP 2105 per la professionalità mostrata anche a garanzia dell’integrità del delicato ambiente naturale in cui si è operato”.