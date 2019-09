“Motivi sanitari”, sbarcano gli ultimi 31 migranti della nave Mare Jonio

Dopo diversi giorni di agonia, i migranti a bordo dell Mare Jonio potranno sbarcare. La ong che fai si trova al largo dell’isola più grande delle Pelagie ormai da giorni, potrà far sbarcare le pedone a bordo. La notizia è stata resa ufficiale dai canali social di “Mediterrena”. Soltanto ieri, per motivi sanitari, erano stati fatti evacuare tre persone. Gli immigrati verranno portati in salvo dalla Guardia costiera.

“Ci hanno appena comunicato che tra poco la Guardia Costiera farà sbarcare “per motivi sanitari” le ultime 31 persone rimaste a bordo della Mare Jonio. La loro odissea è finita e all’orizzonte si intravede un po’ di umanità. Benvenuti in Europa”. Ecco il commento del portavoce della nave solidale.