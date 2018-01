Banda di ladri in azione, "visitate" due abitazioni

Dal centro di Agrigento a San Leone. "Topi d'appartamento" scatenati nelle ultime ore nella città dei Templi. Due i colpi in abitazione messi a segno in via Ina Casa, che si trova fra le più note vie Callicratide e Manzoni, e al viale Dei Giardini. Praticamente identico il modus operandi dei delinquenti.

Nell'appartamento di via Ina Casa, i ladri sono riusciti a intrufolarsi dopo aver forzato la finestra del primo piano. E una volta dentro la residenza, mettendo a soqquadro cassetti e armadi, sono riusciti a trovare, e dunque a portar via, tutti gli oggetti in oro e argento dei proprietari dell'abitazione. A fare la scoperta, al momento del rientro a casa, è stata la padrona che ha subito lanciato l'Sos al 113 e dunque in via Ina Casa si sono precipitati i poliziotti della sezione "Volanti.

Sempre la polizia ha avviato le indagini sul colpo realizzato in viale Dei Giardini, a San Leone. In questo caso i delinquenti sono riusciti a intrufolarsi dopo aver scavallato la recinzione e dopo aver forzato un infisso. Ancora una volta ad essere privilegiati sono stati i monili in oro e in argento. Tutto quello che c'era di valore insomma.