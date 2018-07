Da più 62 ore in piazza Municipio, malore per Di Rosa: lui rassicura tutti

Più di 62 ore ai piedi del palazzo di Città, Giuseppe Di Rosa non molla. L’acqua sì, ma il cibo no, per questo l’attivista ieri ha accusato un malore. L’ex consigliere comunale da quattro giorni si trova incatenato davanti al Comune, chiede a gran voce che la “sentenza Firetto” venga depositata.

Di Rosa, dunque, ieri ha accusato un leggero malore. “Forse - dice - qualcuno non ha capito che non sto facendo nulla di personale. Ho sentito il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, mi ha detto che è impegnata. Malore? Due sbalzi di pressione, nulla che non potesse essere previsto. Purtroppo sono problemi che avevo messo in previsione. Mi hanno visitato".