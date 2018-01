Lorenzo Longo lascia l'Akragas, suo il gol che valse la permanenza in C

Suo il gol per la permanenza in LegaPro, Lorenzo Longo adesso saluta l’Akragas. Sembra la fine di un’era, forse è proprio così. Il fantasista biancazzurro passa ufficialmente alla Fidelis Andria. Longo, lascia dopo due stagioni ed un gol che gli agrigentini non dimenticheranno facilmente. Sua la rete decisiva contro il Melfi poi l’urlo liberatorio sotto la Sud. Longo saluta e scrive una lettera aperta.

"Sono qui a descrivere gli ultimi attimi di questa avventura e devo ammettere che non è facile. Prima di parlare dell’Akragas voglio ringraziare Agrigento e gli agrigentini. Se dovessi descrivere questa gente direi che ad Agrigento non puoi trovare amici, qui io personalmente ho trovato una famiglia! Ringrazio loro se non è stato poi così difficile vivere a 1000km di distanza dalla mia famiglia per questo anno e mezzo. Un grazie particolare va a tutti i miei compagni di squadra con i quali ho condiviso emozioni, gioie e anche momenti meno felici. Ringrazio tutto lo staff tecnico il Mister, Leo Pellegrino, Mister Criaco, il prof Albarella i quali hanno contribuito alla mia crescita umana e professionale. Ringrazio lo staff Medico Claudio cantavenera e il dottor Giovanni Taverna per essersi presi cura di me. Ringrazio Totó e Peppe per essere sempre stati disponibili. Ringrazio Silvio Alessi, Marcello Giavarini , Ernesto Russello, Cristian Licata, Davide Sardo e Francesco Filippazzo per avermi permesso di vivere questa avventura. Infine, c’è una persona che mi ha insegnato a credere di più in me stesso e senza il quale oggi forse non sarei quello che sono, Mr di Napoli. Grazie a tutti".