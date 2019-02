Il Volo conquista il podio di Sanreamo 2019, Naro è con Barone

Il Volo conquista il podio a Sanremo. I tre tenori non hanno vinto, ma sono riusciti a balzare in alto in classifica. La vittoria è sfumata d’un soffio per il narese Piero Barone. Davanti a loro Ultimo ed il vincitore, Mahmood.

“Volevamo ringraziare tutti per il vostro supporto. Siete riusciti a portarci sul podio e non non l’avremmo mai immaginato. Siete unici, volevo ringraziarvi davvero”.

Queste le parole del tenore di Naro, che ha voluto dire grazie ai suoi estimatori. Seconda partecipazione in poco meno di cinque anni ed il Volo riesce a conquistare ancora una volta il podio.

Nel 2015 fu “Grande amore” a trionfare, portando a casa l’ambito premio. Oggi, Barone e compagni si “accontentano” del terzo posto. A supporto del tenore agrigentino, c’è stata tutta Naro. In tanti, tantissimi, ieri hanno hanno votato per il loro concittadino doc.