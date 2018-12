Girgenti acque, servizi all’utenza nei comuni: ecco gli orari nei giorni festivi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque Spa comunica che nei giorni 24 e 31 dicembre 2018 la società garantirà continuità nell'erogazione dei servizi essenziali rivolti agli utenti, quali distribuzione, centralino e sportelli di ricezione dell’utenza.

In particolare i servizi di centralino aziendale e di sportello (Centrale - Sito nella Zona Industriale di Agrigento e Periferici - di seguito riportati), nelle giornate del 24 e 31 Dicembre 2018 saranno aperti al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 13:

Lunedì 24/12/2018 e 31/12/2018

Favara - dalle ore 8:30 alle ore 13; Cattolica Eraclea - dalle ore 8:30 alle ore 13; Ribera - dalle ore 8:30 alle ore 13; Canicattì - dalle ore 8:30 alle ore 13; Sciacca - dalle ore 8:30 alle ore 13; Info Point (Agrigento centro Città) - dalle ore 8:30 alle ore 13.

Per quanto riguarda l’apertura degli sportelli periferici di Girgenti Acque nei Comuni di seguito riportati (ordinariamente aperti al pubblico nella fascia oraria pomeridiana) in via del tutto eccezionale per le giornate del 24 e 31/12/2018, saranno aperti all'utenza come segue: Licata aperto il 24 e 31/12/2018 - dalle ore 08:30 alle ore 13:00; Naro aperto il 24 e 31/12/2018 - dalle ore 8:30 alle ore 13; Montallegro aperto il 24 e 31/12/2018 - dalle ore 8:30 alle ore 13; Lucca Sicula (sportello operativo ogni due settimane) aperto il 24/12/2018 - dalle ore 8:30 alle ore 13; Villafranca Sicula (sportello operativo ogni due settimane)aperto il 31/12/2018 - dalle ore 8:30 alle ore 13; Caltabellotta (sportello operativo ogni due settimane)aperto il 24/12/2018 - dalle ore 8:30 alle ore 13.

Girgenti Acque Spa, anche nei giorni festivi, garantirà il servizio di Pronto Intervento 24h su 24h in regime di reperibilità, per segnalazioni di disservizi, irregolarità o interruzioni della fornitura idrica, assicurando continuità nell'erogazione dei servizi essenziali agli utenti, così come sempre fatto, tutti i giorni dell’anno.