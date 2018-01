Niente da fare, la Fortitudo Agrigento perde ancora: ko contro Latina

La Fortitudo Agrigento non riesce a vincere contro la Benacquista Latina. I biancazzurri non rimontano lo svantaggio ed i padroni di casa si impongono con il risultato di 73 a 67. In partita coach Ciani schiera nel quintetto titolare, Giacomo Zilli al debutto con la maglia della Fortitudo Agrigento. Sul parquet anche: Cannon, Zugno, Williams e Ambrosin.

Latina parte bene ma la Fortitudo riesce a trovare i tiri giusti e porta a casa il primo periodo di gioco. Lavoro duro per il duo di americani Cannon e Williams, con Ambrosin abile ad azzeccare i tiri giusti:15-24. Nel secondo periodo di gioco, Latina fa meglio, 31 punti realizzati e Agrigento costretta a inseguire. Il secondo quarto si chiude con il punteggio di 46 a 35.

Al ritorno dal riposo lungo, Agrigento recupera in parte lo svantaggio, Williams fa su e giù tra attacco e difesa, regalando anche una schiacciata. Agrigento si porta a -6 grazie alla tripla di Ruben Zugno, il play maker allo scadere piazza una “bomba” da tre.

Nell’ultimo periodo di gioco Evangelisti prova la rimonta, Zilli porta i biancazzurri a – 2 ma non basta. I padroni di casa con Laganà sbagliano poco e niente e Latina scappa via, vincendo la partita con il risultato di 73 a 67.

Franco Ciani:“Siamo parzialmente soddisfatti per la reazione vista, dopo le ultime due partite non particolarmente brillanti. Per larga parte abbiamo interpretato col giusto atteggiamento la gara. Dobbiamo avere la consapevolezza dei nostri errori, siamo contenti dell’inserimento di Giacomo Zilli, ci darà maggiore consistenza, troviamo una rotazione di lunghi importante. Nella seconda parte ci ha dato una grande spinta rimettendo Cannon in un ruolo che è suo”.

Tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina - Fortitudo Moncada Agrigento 73-67 (15-24, 31-11, 10-15, 17-17)

Benacquista Assicurazioni Latina: Lagana 15 (5/6, 0/2), Pastore 14 (1/6, 4/10), Raymond 10 (1/7, 2/5), Allodi 10 (5/6, 0/0), Hairston 9 (4/9, 0/0), Saccaggi 7 (2/3, 1/6), Di ianni 6 (0/2, 2/2), Tavernelli 2 (1/3, 0/1), Jovovic 0 (0/0, 0/0), Ambrosin 0 (0/0, 0/0), Cavallo 0 (0/0, 0/0). All Gramenzi

Fortitudo Moncada Agrigento: Cannon 17 (7/13, 0/1), Williams 14 (7/9, 0/1), Ambrosin 10 (5/5, 0/3), Evangelisti 7 (2/5, 1/2), Zilli 5 (2/3, 0/0), Pepe 5 (1/4, 0/3), Guariglia 4 (2/4, 0/0), Zugno 3 (0/3, 1/2), Lovisotto 2 (1/1, 0/0), Cuffaro 0 (0/0, 0/0). All Ciani