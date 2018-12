La Confederazione Imprenditori del Mediterraneo accoglie Trafficante

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Stefano Trafficante si dimette dopo due anni da Consigliere Territoriale Ribera del Sindacato Unsic e aderisce al sindacato Confimed (Confederazione Imprenditori del Mediterraneo).

"Dopo due anni di duro lavoro all'interno del sindacato Unsic Territoriale Ribera dichiara - ormai l`ex consigliere - mettendo in pratica le mie capacità, dando il mio contributo constante, non ricevendo alcun ascolto e una giusta organizzazione non vedo più le condizioni per continuare, dichiaro ufficialmente terminata l'esperienza con l`Unsic aderisco al sindacato Confimed. (Confederazione Imprenditori del Mediterraneo). Colgo l'occasione - continua - di ringraziare il collega fedelissimo ‘Gaspare Ciaccio’, che aderisce anche egli a Feder.Agri M.C.L. in quanto veterano in ambito sindacale ramo Agricoltura. Subito dopo le festività natalizie - continua Trafficante - con il collega Ciaccio ci metteremo subito a lavoro per affrontare diverse problematiche nei settori Agricoltura, Commercio, Artigianato, Pesca. Personalmente garantisco il mio costante impegno su tutto il territorio provinciale, mettendo in pratica le mie capacità acquisite alla tutela degli imprenditori, dei lavoratori, e alla collettività, proponendo anche di rilanciare il Mercatino Green con diverse iniziative, che a breve pianificheró con il collega Gaspare Ciaccio, a tal fine - conclude - di valorizzare i produttori locali e incentivare i consumatori a mangiare sano e genuine”.