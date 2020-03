L'incubo del Covid-19, infermiera agrigentina in servizio al Nord: "Città mia resisti, rispettate le regole"

“Agrigento mia, resisti”. A parlare è un’infermiera agrigentina che lavora in uno degli ospedali pubblici del nord Italia. A volere raccontare la sua storia ad AgrigentoNotizie è Claudia Zambuto Sitra.

L’agrigentina, insieme a migliaia di medici e infermieri, sta fronteggiando l’emergenza Coronavirus. "Ho fatto tanti sacrifici per raggiungere il mio sogno".

Parla così l'infermiera agrigentina che vive e lavora lontano dalla sua città del cuore. "Ho studiato al Nord, dopo tre anni di università e altri due anni a lavorare, ho sacrificato tanto per riuscire a svolgere il lavoro dei sogni, il più bello: quello di infermiere".

Una scalata verso il grande sogno, quello di lavorare dentro un ospedale. Oggi, l'infermiera, parla di giorni davvero lunghi e particolari. "Lavoro in corsia - ci racconta l'infermiera - dentro le mura di un ospedale pubblico. Superati i corsi mi sono stata inserita in graduatoria, così è stato. Ero davvero felice, ma poi tutto è sparito in un attimo. Tutto questo - dice Claudia ad AgrigentoNotizie - accadeva solo una settimana che si scatenasse questo vero incubo. Si, perchè, il Covid 19 è diventato un incubo. La felicità è sparita, ma ha fatto spazio alla speranza. Una speranza - aggiunge Claudia - che si rinnova ogni volta che inizio un turno di lavoro. Spero sempre che non ci siano persone morte e che non si aggiungano altri casi positivi. Ma purtroppo giorno dopo giorno la realtà è dura da digerire. Il mio cuore è vicino ai miei pazienti, sempre. Alle persone che lottano ma anche a quelli che non ci sono più". L'infermiera Claudia ha la famiglia lontano, ma non esiste giorno in cui l'agrigentina non pensi alla sua famiglia.

"Ho il cuore in Sicilia, dai miei cari, i miei genitori ma anche fratelli e nonni. Mi sento impotente davanti a tutto questo. Il pensiero che possa accadere qualcosa ed io non possa raggiungerli, non mi fa stare bene. Il ciore mi diventa davvero piccoli". La Pasqua si avvicina e Claudia ha un solo pensiero. "Non potrò vedere la mia famiglia, non potrò raggiungerli. E' tutto bloccato, l'Italia è zona rossa. Il pensiero - spiega l'infermiera ad AgrigentoNotizie - va alla mia città, Agrigento".

La ragazza sceglie di fare un appello: "Resistete, rispettae le direttive, fatelo per voi e per il bene della comunità.

Il mio pensiero va alla mia città, Agrigento. Resistete e rispettate le direttive, per voi e per la comunità. Non mettiamo a dura prova gli ospedali che oramai qui al nord non ce la fanno più. Ci rivedremo quando tutto sarà finito miei cari e mia città natìa".