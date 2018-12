Assistenti sociali, educatori e psicologi a Licata: pubblicate le graduatorie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A cura del distretto socio sanitario D5, si comunica che presso l'Albo Pretorio on line del Comune, sono state pubblicate le graduatorie relative alla procedura concorsuale di selezione pubblica per soli titoli per la copertura a tempo determinato e parziale, fino al 31/12/2019, di n° 8 posti di personale qualificato, di cui tre assistenti sociali, quattro educatori professionali ed un psicologo.