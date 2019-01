Travolto da un furgone mentre attraversa la strada, 80enne finisce in ospedale

Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita: i medici hanno già sciolto la prognosi in circa 45 giorni. Se l’è però – senza ombra di dubbio - vista brutta. Un ottantenne di Agrigento è stato ricoverato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di contrada Consolida dopo essere stato investito – in via De Amicis, nel quartiere del Villaggio Peruzzo ad Agrigento, – da un furgone.

L’uomo, stando alle prime ricostruzioni della squadra Infortunistica stradale della polizia municipale di Agrigento che si sta occupando del caso, aveva appena comprato la frutta e stava attraversando la strada: la via De Amicis appunto. Un furgone lo avrebbe colpito all’improvviso e l’anziano pensionato è finito pesantemente sul selciato. Il conducente del furgone si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Con un’autoambulanza del 118 l’ottantenne agrigentino è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici, dopo i necessari accertamenti, gli hanno diagnosticato la frattura del femore e vari, altri, traumi. I sanitari di contrada Consolida hanno disposto il ricovero dell’anziano, ma hanno sciolto la prognosi: sarà di circa, salvo complicazioni, 45 giorni. Sul posto dell’incidente, una volta innescatosi l’allarme, si sono portati gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia municipale. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica del sinistro stradale e hanno raccolto le testimonianze dei presenti in via De Amicis. Alla base dell’incidente stradale, che avrebbe potuto avere naturalmente conseguenze ben peggiori, non è escluso che possa esservi stato un momento di disattenzione. Ma la polizia municipale, ieri, stava anche cercando d’appurare se il conducente del furgone avesse o meno rispettato i necessari limiti di velocità.