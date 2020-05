Solidarietà tra chiese evangeliche, in città "carico" di 700 mascherine

La rete solidale messa in atto nei giorni del Coronavirus ha coinvolto migliaia di persone. In tanti hanno voluto realizzare e donare mascherine per le famiglie bisognose, ma anche per i lavoratori in prima linea nei giorni del Covid 19. A scendere in campo anche la chiesa evangelica “Condividi Gesù”, dove opera il pastore Nino Genova.

Infatti, in accordo con una chiesa evangelica cinese del Nord è arrivato in città un carico di mascherine. I volontari del centro evangelistico agrigentino hanno lavorato per giorni e senza sosta. L’obiettivo? Imbustare le mascherine mettendo dentro anche un pensiero con la parola di Gesù.

Al “progetto benefico” hanno lavorato diversi volontari. Le mascherine sono state anche distribuite all’ospedale “San Giovanni di Dio” per mano dell’infermiere, Angelo Buscarino. Le mascherine, fanno sapere dalla chiesa evangelica, sono ancora a disposizione per chiunque ne avesse bisogno.

"Un piccolo pensiero - fanno sapere dalla chiesa Evangelica - che ci ha dato la possibilità di incoraggiare i nostri vicini di casa, i nostri colleghi di lavoro, i nostri dirimpettai, a non perdere la speranza nonostante i tempi sono duri". In tutto sono state donate dalla chiesa Evangelica cinese alla chiesa Evangelica agrigentina, 700 mascherine. Un numero importante che fa ben sperare. "Teniamo a precisare che non abbiamo effettuato il servizio di 'volantinaggio'. Le nostre mascherine sono a disposizione all'interno della nostra chiesa. Chiunque volesse ne può fare richiesta".