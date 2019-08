Trovato con dieci grammi di cocaina, arrestato 50enne

I poliziotti del commissariato “La Frontiera” di Porto Empedocle, durante un normale controllo, hanno fermato un 50enne. L’atteggiamento dell’uomo ha insospettito gli agenti. I poliziotti hanno deciso di perquisirlo, trovando dieci grammi di cocaina.

Sono scattate subito le manette ai polsi per Giovanni Terrana di Agrigento ma residente a Porto Empedocle. L’uomo, che in passato era stato coinvolto in altre vicende giudiziarie, adesso dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio. I poliziotti hanno deciso di perquisire anche l’abitazione dell’uomo, nel corso del quale, hanno trovato un bilancino, ma anche del materiale utile al confezionamento della droga. Il 50enne è stato dunque fermato.