Uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto, dopo ore di tentativi è stato dissuaso

Sono stati attimi di puro terrore in via Gaeta, a Campobello di Licata. Un uomo ha minacciato di lanciarsi dal balcone della sua abitazione. Il fatto è accaduto ieri sera intorno alle 20.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e di Canicattì. I pompieri hanno agito con il carro telo. In aiuto anche i carabinieri. Dopo ore di tentativi l’uomo è stato dissuaso dal compiere l'insano gesto e il 50enne è stato tratto in salvo.

Non si tratta, purtroppo, di una caso isolato: le cronache degli ultimi mesi ci raccontano di numerosi aspiranti suicidi fortunatamente messi in salvo dall'intervento delle forze dell'ordine. Per chi avesse bisogno di aiuto, comunque, esiste oggi una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi. Si chiama “Helpline – Telefono giallo”, un progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’"A.F.I.Pre.S. (Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio) Marco Saura”. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.