Tesori senza precedenti, il Parco "regala" il circuito Paleocristiano: chilometri di bellezza

Ampliare le possibilità di visite, richiamando quanti nella Valle dei Templi ci sono già stati, promuovere la qualità dell’accoglienza e aprire lo scrigno nascosto di quel tesoro che circonda Agrigento. Lo sta facendo il Parco archeologico e paesaggistico che ha realizzato – con i fondi dell’Unione Europea – un circuito Paleocristiano ma anche un itinerario ambientale, lungo 5 chilometri e accessibile anche ai portatori di handicap, che fa apprezzare il paesaggio.

Perché, nella Valle dei Templi, i beni archeologici non sono affatto disgiunti dalla natura e dall’ambiente che li circonda. Dal tempio di Vulcano, passando per casa Barbadoro e villa Aurea e arrivando fino al tempio della Concordia e poi, superando la collina, fino al santuario di Demetra si possono ammirare i “Patriarca”: antichi e giganteschi alberi d’ulivo, il “Giardino Mediterraneo”, il bosco di mandorli e ulivi – che il cuore del Parco archeologico – per arrivare ad una vegetazione di piante mediterranee.

Il percorso “brumizzato”per scoprire il passato

Il circuito Paleocristiano – lungo 250 metri - è già fruibile. Basta semplicemente prenotarsi con CoopCulture. E’ stato realizzato con 330 mila euro, di cui 240 mila messi a disposizione - dall’Unione Europea - della Regione Sicilia attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr). Il percorso, che attraversa l’ingresso della necropoli Fragapane e la necropoli Paleocristiana, ha anche un fabbricato demaniale che, appositamente restaurato, è stato adattato a zona di sosta e relax dei visitatori. Un’area alla quale si accede passando per un pergolato con rampicante che è capace – perché viene prodotta acqua nebulizzata a pressione – di offrire una sensazione di benessere e frescura. Il Parco archeologico è anche andato oltre all’iniziale piano dei lavori perché il percorso è stato collegato con il tempio della Concordia e le circostanti sepolture e, passando lungo la scalinata, fino a Casa Barbadoro, con la necropoli Giambertoni (che comprende tombe di epoca imperiale) e risalendo con villa Aurea.

Il fascino dei “Patriarchi”

Per realizzare un itinerario ambientale, che evidenziasse tutte le bellezze e le rarità della natura di cui Agrigento è capace, l’Unione Europea ha investito altri 815 mila euro. E’ stato speso però 1.458.000 euro. Da Vulcano, dove sono stati restaurati due immobili che ospiteranno i laboratori didattici sul paesaggio, si passa al Giardino della Kolymbethra, a Casa Barbadoro, al giardino di Villa Aurea per arrivare fino al Cardo I e Casa Sanfilippo ed ancora, dopo aver superato l’area del cimitero Bonamorone, giungere fino al santuario di Demetra.

“Questo percorso mostra l’ambiente e il paesaggio anziché il patrimonio archeologico” – ha spiegato Carmelo Bennardo, dirigente dell’unità operativa 03 Paesaggistica e archeologica del Parco, - . L’itinerario ambientale è stato pensato, studiato e realizzato dal neo direttore del Parco: Roberto Sciarratta. E lungo questo percorso, in più punti, ci sono i “Patriarca”: alberi di ulivo secolari che riescono ad incantare al solo colpo d’occhio. “L’itinerario ambientale non è ancora fruibile. Stiamo predisponendo il bando per affidarne la gestione – ha spiegato il direttore Roberto Sciarratta - . Non è certamente un itinerario che si può percorrere da soli, si tratta di un percorso di 5 chilometri che, però, abbiamo diviso in due”.