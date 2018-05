41bis per il boss Nugara, il testimone Carini: "Voleva uccidere Cutrò"

Il “caso Ignazio Cutrò” torna alla ribalta. L’imprenditore non ha più una scorta, per questo torna a parlare anche Giuseppe Carini. L’uomo, con la sua testimonianza permise di fare arrestare gli esecutori materiali dell’omicidio di don Pino Puglisi, parroco del quartieri di Brancaccio, a Palermo. Carini, oggi, parla a difesa di Ignazio Cutrò.

"Ho appena appreso la notizia che Giuseppe Nugara capomafia di San Biagio Platani - dice in una nota Carini - è ritenuto un boss pericolosissimo tanto che è stato applicato il regime di carcere duro "il 41 bis". Questa persona è la stessa che intercettata dai carabinieri nel corso dell'operazione della mafia della montagna diceva di volere uccidere Ignazio Cutrò non appena lo Stato si sarebbe stancato di lui e gli avesse tolto la scorta. Il Ministero degli interni, la Prefettura di Agrigento, la DDA di Palermo e la Direzione Nazionale Antimafia continuano a fare finta di nulla. Ignazio Cutrò è solo, la famiglia Cutrò è senza alcun dispositivo di protezione. Non possiamo stare zitti. Il nostro silenzio è complice. Voglio dire con estrema chiarezza che la revoca delle speciali misure di protezione a Ignazio Cutrò e la revoca totale della scorta alla sua famiglia è una vera porcata. La gravità della situazione è sotto gli occhi di tutti".