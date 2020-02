Auto contro muretto, perde la vita una 35enne: disposta autopsia

La sua morte ha scosso un’intera comunità, si tratta di Rosalinda Migliore, 35enne rimasta vittima di un incidente stradale. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia, sono state disposte delle nuove indagini. Infatti, per cercare di chiarire meglio l’accaduto, è stata chiesta e ottenuta l’autopsia.

La 35enne di Canicattì è morta in ospedale dove era stata trasportata d’urgenza al seguito di un tragico incidente avvenuto in via Rinazzi, a Canicattì. La asalinga era stata subito sottoposta, dai medici in servizio, ad un delicato intervento chirurgico. Ma durante quell'operazione è deceduta. La salma di Rosalinda Migliore si trova all’interno della sala mortuaria dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. L’autopsia sarà effettuata nei prossimi giorni.