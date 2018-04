Il 25 aprile al mare, agrigentini prendono d'assalto le spiagge

Picchi di 25 gradi e temperature prevalentemente estive, per questo gli agrigentini, ieri, hanno scelto il mare. In centinaia hanno affollato le spiagge di Le Dune, ma anche alla Scala dei Turchi.

Incoraggiati dalla giornata di festa e dal caldo ai limiti dell’estate, in tantissimi hanno sorseggiato un drink baciati dal sole. Stessa storia per la Scala dei Turchi, ammirata da lontano, al ritmo di musica. Da Agrigento a Realmonte, passando per Porto Empedocle e Siculiana, ieri a vincere è stato il mare.