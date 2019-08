Gli orari migliori per fare il bucato e risparmiare

Sapere fare la lavatrice significa anche scegliere la fascia oraria migliore che consente un risparmio energetico. E’ pur vero che oggi con il mercato libero, le varie compagnie che offrono contratti per l’energia offrono altrettante soluzioni per consumi su fasce orarie, ma porre un occhio a come organizzare il nostro bucato non fa male,

Quindi, per sapere quando accendere la lavatrice basta leggere la bolletta dell’energia elettrica. Ovviamente tutto dipende dal vostro fornitore e dal contratto che avete stipulato, ma in generale è importante sapere che l’energia elettrica ha un prezzo diverso che dipende dal momento in cui la si utilizza: durante il giorno, quando la domanda di elettricità è maggiore, costa di più; la sera, la notte e durante i giorni festivi, ha un prezzo più basso.

Se avete sottoscritto un contratto che prevede le cosiddette tariffe biorarie, il prezzo dell’elettricità sarà differenziato a seconda dei momenti di utilizzo dell’energia, che sono suddivisi in fasce definite dall’Autorità per l’energia. Di solito la fascia più cara è la 1 e abbraccia le ore di punta, quindi dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle ore 19.00. Per questo molti preferiscono avviare la lavatrice al ritorno dal lavoro, o comunque verso l’ora di cena!

C’è poi una fascia intermedia, che va dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle ore 23.00. Una buona idea quindi è anche fare una lavatrice (magari un programma breve) prima di andare a lavoro, la mattina.

La fascia più economica, infine, comprende gli orari che vanno dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tutti i sabati, domeniche e giorni festivi nazionali.

In sintesi, dal dopo cena alla mattina seguente, durante il weekend e durante le feste ufficiali, in qualunque giorno capitino.

Ma ridurre i costi del lavaggio non dipende solo dall’orario, ovviamente. Ecco qualche altro consiglio: