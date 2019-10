Come lavare i colorati in lavatrice

Di solito gli indumenti colorati sono quelli che soggiornano più a lungo nella cesta dei capi da lavare. La ragione? Il bucato dei colorati richiede diverse accortezze: alcune cose devono essere lavate a mano; altre in lavatrice ma con capi dello stesso colore e così via.

Le preoccupazioni sono due: evitare che gli indumenti stingano e mantenere i loro colori super brillanti. Inutile dire che le due cose sono collegate.

Ecco allora alcuni suggerimenti per mantenere brillanti i tuoi indumenti colorati e avere una buona riuscita del bucato.

A che temperatura lavare i colorati?

Gli indumenti colorati non vanno molto d’accordo con l’acqua calda, perché tende a minacciare l’intensità dei colori. Come prima cosa ti consigliamo sempre di dare un’occhiata all’etichetta per verificare la temperatura di lavaggio consigliata. In linea di massima, se l’etichetta lo permette, si possono lavare i colorati a 40 gradi. Ci sono alcuni casi, però, in cui il lavaggio a freddo è “caldamente” consigliato:

Quando hai a che fare con indumenti nuovi. Per cercare di limitare il rilascio di colore, ti consigliamo di lavare i capi colorati a mano (per i primi 3-4 lavaggi) in acqua fredda.

Per i tessuti con colori molto accesi (rosso, fucsia, arancione, verde, blu) e per tutti quelli a fantasia.

Per i tessuti naturali, come il cotone e la seta, perché sono quelli che tendono a rilasciare più facilmente il colore.

I prodotti giusti, i detersivi per colorati

Il detersivo è un aspetto da non sottovalutare; per i capi colorati è necessario utilizzare detersivi specifici. Ne esistono tantissimi sul mercato rispettano i colori e mantenendone la loro luminosità, sono efficaci contro sporco e macchie anche a basse temperature, quindi perfetti per il bucato a freddo.

In generale, come suggerimento, se si ha a che fare con i colorati, evitate di usare i detersivi in polvere, che potrebbero lasciare residui di prodotto sul tessuto e creare un effetto sbiadito.

Le tecniche per fissare i colori

Una delle tecniche più conosciute è quella tecnica dell’aceto e di quella del sale grosso. Questi due rimedi della nonna sono utili quando si deve lavare un indumento ad alto rischio di perdita del colore, soprattutto per colori intensi come per il rosso.

Passi falsi nel bucato dei colorati

Per fissare i colori sui capi e mantenerli brillanti, ecco cosa non fare e quali sono i più temibili nemici dei tessuti colorati: