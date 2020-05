Fiori di maggio, il mese dai colori più belli

E’ primavera, fioriscono giardini, balconi e le case si colorano dei meravigliosi mille toni dei fiori; inoltre, piantare e curare fiori è un incredibile esercizio di benessere, oltre che un modo per colorare la nostra casa, e si sa, in questo momento è proprio quello che ci serve!

Ma quali sono i fiori di questo periodo che possiamo regalare o con cui vestire casa?

PrimE tra tutte ci sono le rose profumatissime, i fiori del periodo primaverile che troviamo da fine aprile a giugno, ovviamente bellissime e di tante gradazioni differenti. E’ pure vero che questo fiore si trova dai fiorai 365 giorni l’anno perché coltivato in serra, ma se sono le roselline piccole quelle che cerchiamo o se le vogliamo vederle fiorire nel nostro giardino dobbiamo aspettare maggio. Molti fiori primaverili infatti, vanno piantati ben prima per poi vederli sbocciare i primi di maggio.

Continuando nel nostro viaggio tra i fiori di stagione troviamo le calle che tradizionalmente sono il fiore delle spose, perché simbolo di bellezza e nondimeno della purezza che va oltre la dimensione terrena. Contrariamente a come si può pensare, le calle oltre al bianco candido possono essere anche colorate in tenui colori pastello come il lilla, il giallo, il rosa; portano allegria e vivacità.

Le ortensie sono un fiore voluminoso e ricco e anche molto elegante; i suoi colori virano e sono un intreccio cromatico che gioca fra i toni dell'alba con variazioni dall'azzurro al porpora intenso. Sono un tipico fiore degli addobbi nuziali, anche perché è proprio uno dei fiori di maggio. Anche l'angolo più nascosto di casa avrà una luce speciale con un vaso da decorare con tanti fiori freschi.

Il garofano fin dall'antichità è associato a Diana, affascinante dea della caccia e tradizionalmente veniva utilizzato per curare una gran quantità di mali, dalle febbre alle pene d'amore. A caratterizzare questo fiore sono i colori intensi dal rosso scarlatto, al fuxia, passando per giallo e arancione. Un’idea carina se si hanno dei garofani in casa è quella di lasciargli solo a testa e farli galleggiare in una boule di vetro con dell’acqua; sarà un perfetto centrotavola per una cena.

Le margherite sono tante e non ci sono quelle di campo: non tutti sanno che le margherite si possono anche coltivare, e ne esistono tantissime specie diverse, tra le più diffuse le gerbere. Si possono coltivare sia in giardino che in vaso, e creano un effetto delicatissimo e raffinato quando fioriscono, cosa che accade proprio a partire da maggio, e amano l'esposizione al sole, quindi vanno molto bene anche su un balcone molto soleggiato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ultimo dei fiori di maggio, piuttosto semplice da coltivare, è la petunia, una pianta da balcone per eccellenza, perchè i suoi fiori ha colori splendidi e super variegati; basta innaffiarla in maniera costante, e resta splendida e fiorita da maggio e poi per tutta l'estate.