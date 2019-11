Perchè comprare casa conviene

Le famiglie italiane sono sempre più orientate all'acquisto di casa e a stipulare un mutuo piuttosto che sostenere strabilianti costi d'affitto. La Banca d'Italia ha fornito un concreto dato da cui emerge un aumento del 14% per la richiesta di mutui.

Il merceto dei mutui alla famiglia dunque oggi resta ben strutturato. E' dal marzo 2016 che il tasso di riferimento è pari a zero. L'impegno della Banca Centrale è stato quello di non amentarlo per i prossimi mesi e ciò ha contibuito a rasserenare i mercati e a portare gli indici di riferimento ai minimi storici.

Ad oggi, visti i prezzi degli immobili e l'abbassamento dei tempi di compravendita, dei tempi di richiesta per i mutui e dei tassi di interesse bassi il mercato immobiliare per l'acquisto di casa è in crescita.

In una situazione dove il caro affitti invece è sempre più in crescita, sono tante le famiglie che decidono di investire la stessa somma prevista per un affitto nella rata di un mutuo per acquisto, sopratutto per prima casa.