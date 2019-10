Navigare online per cercare casa: i siti da cercare

Cercare casa online può risultare un’attività dispendiosa in termini di tempo, e a volte anche sterile se non cerchiamo bene, perchè nel web ci sono milioni di annunci.

Come orientarsi allora nel mondo degli annunci sul web? Intanto, quello che occorre fare è una pria distinzione tra portali verticali e quelli generalisti o orizzontali; questa prima differenziazione ci aiuterà a fare una prima scrematura degli annunci.

Gli stessi siti specializzati poi hanno diversi filtri da inserire durante la ricerca che aiuteranno a selezionare ciò che si cerca.

Sicuramente se si sta valutando l’acquisto di un immobile i portali verticali sono la scelta migliore, perché offrono maggiori garanzie in termini di quantità, aggiornamento e affidabilità degli annunci. Fare un salto sui generalisti può essere utile per valutare soluzioni in affitto, soprattutto se si è studenti fuori sede o se si cerca un affitto di una stanza o monolocale per lavoro.

Portali verticali

I portali verticali trattano solo annunci immobiliari raccogliendo le inserzioni dai venditori, siano essi agenzie, privati o costruttori. Ecco l’elnco dei migliori

Immobiliare.it: leader in Italia, offre una ricerca intuitiva su mappa ed un app davvero efficace. Qui puoi trovare molti annunci di agenzie, costruttori e privati. Idealista.it: portale spagnolo, presente da diversi anni anche in Italia, ha un design diverso rispetto ai portali tradizionali. Molto rilevanza é data alle foto che spesso sono di alta qualità. Wikicasa.it: é il portale di riferimento per le agenzie immobiliari italiane, qui puoi trovare tutti gli annunci costantemente aggiornati dai professionisti presenti sul territorio nazionale. Casa.it: portale storico che raccoglie annunci su tutta Italia.

Portali Orizzontali

I portali orizzontali, trattano diverse categorie merceologiche di annunci, tra cui auto, offerte di lavoro e molto altro ancora. Ecco quali:

Bakeca.it : portale italiano in cui si posso trovare annunci di ogni tipo Subito.it: il più grosso portale di annunci italiano, per traffico e annunci, ha anche una sezione real estate. Kijiji.it: controllato dal colosso Ebay ha una sezione casa.

Questi portali hanno un limite nel numero e nella qualità degli annunci che propongono, non essendo specializzati, e soprattutto nelle possibilità di filtro e ricerca su mappa.