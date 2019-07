I look per la tavola d’estate

Con i climi torridi che ci fanno boccheggiare di giorno, in estate le sere più frizzantine e fresche sono un vero toccasana per corpo e spirito. Se poi abbiamo la fortuna di avere un giardino o una terrazza dove godere in pieno relax dell'arietta post crepuscolare, di certo possiamo sfruttare il nostro spazio esterno per invitare parenti e amici a piacevoli cene tutti insieme. Occasione ottima per passare del tempo in compagnia delle persone care.

Un consiglio, intanto, non cimentatevi mai in cose troppo complicate: poca fatica e con molto divertimento si può apparecchiare con gusto e fantasia.

Certo, in generale il pasto consumato all’aperto è per definizione meno formale di quello in casa, tuttavia – se si desidera fare bella figura con gli ospiti – sarà il caso di operare una scelta ragionata e abbinare al meglio tutti gli elementi presenti sulla tavola seguendo uno stile ben definito.

I consigli

In giardino

Se si mangia in un bel giardino fiorito, l’idea può essere quella di armonizzare la tovaglia con i colori della natura, dei fiori circostanti (rossi, arancioni, rosa), del verde. Scegliete quindi un modello a fiori rosa e verdi con sfondo neutro, per alleggerire un po’ la fantasia. Tuttavia, se il tavolo è di fattura particolare, o in belle tavole di legno grezze, si può lasciare completamente senza tovaglia o si può optare per tovagliette all’americana in materiali naturali.

Con una tovaglia ultra colorata, meglio optare per piatti bianchi in ceramica, magari d’ispirazione vintage.

Per i bicchieri potete optare per classici bicchieri in cristallo trasparente o per bicchieri in vetro colorato, magari di un bel verde o fucsia.

Per i tovaglioli, da abbinare alla tovaglia o bianchi, scegliete un portatovaglioli classico, semplice ma romantico. Affiancate posate dal gusto vintage.

Infine, non può mancare una decorazione in centrotavola, o due decorazioni se la tavola è molto lunga. Un’idea di sicuro successo è mettere in un vaso di vetro verde i fiori più belli e colorati del giardino, per rallegrare la tavola.

In terrazza

Per una tavola estiva in terrazza, può essere davvero originale e piacevole prendere ispirazione dal mare, dalle fantasie marinaresche o comunque dalle loro geometrie e colori, dal tema marino.

Scegliete una tovaglia blu cobalto o bianca, in alternativa con una fantasia marinaresca delicata, con piccole stelle marine, pesci o coralli.

In base alla scelta della tovaglia, optate per piatti a contrasto: blu su bianco, bianchi su tovaglia blu e di uno dei colori della fantasia in caso di tovaglia stampata.

Se i piatti sono colorati, meglio scegliere bicchieri semplici. Anche il rosso, però, se piacciono i colori forti, può essere una tinta da utilizzare per i bicchieri in questo caso. Il portatovagliolo potrebbe avere un delicato richiamo marino, una stella marina, un cavalluccio, un’ancora. Tra le idee originali anche quella di scegliere un tovagliolo a righe bianche e blu e fermarlo con una piccola corda e un nodo marinaresco. Optate per posate semplici e lineari.

Per decorare, si possono realizzare grazie al fai da te e alle conchiglie raccolte in spiaggia dei portacandele unici da disseminare sulla tovaglia e nel resto del terrazzo per creare atmosfera.