Il benessere nel bagno di casa: le docce emozionali

La cromoterapia è una terapia alternativa che utilizza il colore e la luce per ristabilire un equilibrio energetico alterato. Negli ultimi anni ha avuto una grande eco anche nel design perchè si sono sviluppate nuove concezioni di bagni e di docce dedicate a questa disciplina.

Per esempio sono nate delle docce speciali che utilizzano giochi d'acqua uniti a cromoterapia e aromaterapia per stimolare i sensi e la mente. Si chiamano docce emozionali e uniscono colori, odori e getti d'acqua direzionati verso particolari zone del corpo. Ad esempio, si possono trovare getti vaporizzati freddi e caldi a diverse altezza (gambe, glutei, dorso e cervicale), piogge a cascata, accompagnati dalle luci colorate. Un mondo di vivere le emozioni e rilassarsi davvero efficace e per godere in casa dei piccoli piaceri di una SPA anche in casa nostra.

Come funziona la doccia emozionale

Il principio fondamentale è quello dell'alternanza del getto d'acqua che si differenzia non solo nella temperatura ma anche nella pressione di uscita dall'erogatore; l'acqua fuoriesce dalla plafoniera con intensità diversa, dal getto ad alta pressione, fino alla nebulizzazione. Dunque, le sensazioni che si avranno sul corpo mutano a seconda del flusso d'acqua.

Contemporaneamente getti di luce, colori alternati e profumi rilassanti, fuoriescono da apposite bocchette. Le temperature basse e i getti direzionati verso specifiche aree del corpo servono a rassodare i tessuti, mentre il calore ha un effetto vasodilatatore con conseguente depurazione e pulizia dell'epidermide. Senza contare che in una casa con sistemi di domotica, anche la doccia emozionale può essere attivata prima e a distanza, così da trovare un ambiente confortevole già al nostro ingresso in sala bagno.

Un optional aggiuntivo può essere l'aggiunta di apparecchiature dedicate alle musicoterapia, come fanno alcune aziende che hanno ideato una vasca acustica ideale per questo tipo di esperienza sensoriale. Questo tipo di docce emozionali sono simili alle saune o ai bagni turchi dei percorsi benessere nelle beauty farm, ma siccome occupano meno spazio, sono di sicuro indicate anche per le abitazioni.

Quanto costa la doccia emozionale

I prezzi sono ovviamente superiori ad una normale doccia, ma visti i benefici che apportano e nell’ottica di una ristrutturazione di un bagno si può anche optare per questa tipologia di vasca/doccia.

I prezzi variano da 1.000 euro fino a salire a 3000 per una doccia completa di tutti gli optional dedicati alla cromoterapia e aromoterapia. Anche online i siti di arredo bagno si stanno specializzando in questi prodotti.