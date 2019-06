Come proteggere le nostre case dalle zanzare con rimedi naturali

Chi vuole difendersi dalle zanzare che, con l'arrivo del caldo, tendono a rifugiarsi nelle nostre case deve creare una sorta di barriera che protegga l'interno dell'abitazione. Ciò ovviamente se si prediligono metodi naturali: altrimenti, basta affidarsi a sostanze chimiche, sotto forma di spray o effusori da attaccare alla presa della corrente da rilasciare nell'aria. Attenzione però, il più delle volte si tratta di sostanze tossiche e quindi nocive per la salute di chi abita la casa.



Tornando alle soluzioni assolutamente naturali per tenere alla larga le zanzare, ci si accorge che spesso bastano dei semplici accorgimenti all'interno della casa che possono essere adottati con un efficace fai da te e che, hanno anche il vantaggio di essere decisamente low cost.

Le zanzariere



Montare alle finestre e alle porte finestre le zanzariere è senz'altro una soluzione che tutti conoscono. Ormai si possono trovare vendute anche in kit di montaggio facilmente reperibili nei centri commerciali, o nei centri fai da te o anche più semplicemente nei ferramenta o casalinghi ben forniti.

I set pronti per il montaggio sono di misura standard ma è possibile adattarli alle misure delle proprie finestre. L'importante è trovare il kit di montaggio di una zanzariera della larghezza giusta per la finestra, poi per l'altezza si provvede a tagliare le guide nella misura giusta.



Per effettuare l'operazione occorre avere a disposizione: un trapano a percussione, dei tasselli fischer, delle viti, un cacciavite a stella, un seghetto da ferro, metro e squadra. Una volta prese le misure degli stipiti della finestra, si tagliano in misura le due guide laterali in modo che entrino leggermente forzate. Poi si prenderà la misura segnando i punti dove si andranno a forare gli stipiti per fissare i tasselli. Una volta fatti i fori, si inseriscono i tasselli e si fissano le guide laterali della zanzariera con le viti. Il supporto superiore che dovrà sostenere la rete della zanzariera arrotolata dovrà essere fissato con altre due viti e relativi tasselli.

Una volta inserito il supporto sulle due guide laterali, il lavoro è concluso.

Piante scaccia zanzare per gli spazi outdoor



Anche il giardinaggio può essere d'aiuto, soprattutto se si vogliono allontanare gli insetti dagli spazi outdoor come terrazza o giardini dove è piacevole anche consumare pasti. È risaputo infatti che può rivelarsi davvero efficace piantare dove possibile Gerani odorosi o piante di citronella e di lavanda: queste piante infatti emanano efficaci repellenti naturali dei quali le zanzare non sopportano il profumo.

Eppure, anche se è meno conosciuta, la pianta antizanzara per eccellenza è la catambra. Questa allontana le zanzare per un raggio d'azione pari al doppio della larghezza della sua folta chioma. La pianta di catambra è disponibile in molti formati: può essere piccola oppure davvero grande fino a raggiungere un'altezza di tre metri. Si può anche avere in formato siepe con una forma più colonnare oppure con foglie distribuite lungo tutto il fusto, particolarmente adatta per proteggere balconi e terrazzi.



Odori forti, preziosi alleati



Le zanzare non sopportano alcuni odori forti. L'odore del limone, dell'aceto, della lavanda, della citronella o dei gerani, quindi, riesce ad allontanarle. Basta prendere un vasetto o una vaschetta (in alternativa va bene anche un piatto di plastica preferibilmente fondo) e versare all'interno un po' d'acqua dove va diluito l'aceto, l'essenza di lavanda oppure quella alla citronella.

Dopo aver aperto la finestra, posizionare la vaschetta sul davanzale, al centro. Ma attenzione, è importante la posizione. Non deve essere infatti posizionata verso l'interno, perché altrimenti l'odore si diffonderà nella stanza e potrebbe risultare fastidioso (soprattutto se si utilizza l'aceto).

In alternativa possono assolvere la stessa funzione anche una fetta di limone o una pianta di gerani.

Un metodo fai da te da applicare sulle persiane

Ecco un altro metodo per proteggersi con efficacia dalle zanzare e che va ripetuto almeno una volta a settimana. Per attuarlo servono: forbici, foglio di carta velina, un recipiente, mezzo litro di aceto balsamico.

Per prima cosa, si prende un foglio di carta velina e si ritaglia in almeno una decina di parti. Poi, si versa ora mezzo litro di aceto balsamico all'interno di un recipiente. I dieci pezzi di carta velina vanno immersi nell'aceto e lasciati a mollo per almeno 24 ore.

Passato questo lasso di tempo, bisogna prendere uno a uno tutti i pezzi di carta velina e metterli al sole in modo che si asciughino naturalmente. Una volta asciutti del tutto, vanno appiccicati in modo sparso lungo le persiane delle finestre. Il primo giorno l'odore dell'aceto, comunque attenuato dal vento, si imprimerà sulle persiane e, per almeno una settimana, riuscirà ad evitare l'ingresso delle zanzare nell'abitazione.

Tale metodo va ripetuto per tutta l'estate almeno una volta a settimana, fino a quando la temperatura non scende.



Altri metodi antizanzare efficaci



Ci sono molti altri rimedi che sono considerati molto efficaci. Uno di questi è mettere la sera qualche goccia di olio di Neem o di Citronella su candele a base larga. Come repellente e lenitivo, vale la pena di provare anche l'olio di Andiroba. Viene estratto dai semi del frutto a forma di castagna, della carapa guaianensis, mediante spremitura a freddo. È utilizzato dalle popolazioni dell'Amazzonia, per difendersi dagli attacchi degli insetti.

Anche la cipolla tiene lontane le zanzare, perciò è utile tenere nella stanza in cui si soggiorna mezza cipolla in un piattino, con applicati sulla superficie dei chiodi di garofano.Certo, è un metodo dedicato solo a chi non è infastidito dall'odore. Un ottimo repellente per le zanzare, infine, è rappresentato dal decotto di menta e qualche foglia di basilico che va filtrato e spruzzato sulle parti scoperte del corpo.