Il tappeto, l'elemento che veste le nostre case

Il tappeto d’arredo ha un ruolo fondamentale nell’arredamento della casa. Basti pensare che il pavimento è la prima cosa che si nota entrando in una stanza.

Inizialmente creati per un motivo molto pratico: proteggere le persone dai pavimenti freddi e duri delle case di una volta. Naturalmente di tempo ne è passato da allora. Al giorno d’oggi i tappeti sono un complemento d’arredo per la casa. Aggiungono colore, design e accoglienza agli spazi abitativi. Portano energia positiva e soprattutto stile e design, senza costi eccessivi.

I tappeti arredano e donano stile a qualsiasi casa, anche alla meno spaziosa. Sanno rendere accogliente qualsiasi spazio, aggiungendo colore e texture, rendendolo più accogliente e chic.

Sappiamo che il pavimento è la prima cosa che si nota entrando in una stanza. Per questo, un bel tappeto, posizionato in maniera corretta, è un ottimo primo impatto. Aiuta a dare equilibrio a tutto lo spazio. Naturalmente il tappeto ha molti altri pregi. Innanzitutto rende la casa più calda e accogliente, inoltre è possibile spostarlo facilmente da uno spazio all’altro della casa a seconda delle proprie esigenze. Vediamo allora come scegliere un tappeto per il nostro ambiente di casa e a quali cose porre attenzione.

Le misure

Un tappeto troppo piccolo non valorizza certamente l’arredamento. Se siete indecisi tra due misure vi consigliamo di scegliere quella più grande. Un tappeto grande invece, mette in risalto tutto lo spazio che gli sta intorno e lo fa sembrare più ampio. I tappeti di piccole dimensioni possono essere usati, ad esempio, per dare un colore d’accento alla stanza o come tappeti d’ingresso.

Texture

Scegliete la composizione e la texture del tappeto in base alle vostre esigenze e al vostro stile di vita. Se mettete il tappeto in una zona trafficata, come può essere un ingresso oppure in cucina o in sala da pranzo, il consiglio è di sceglierlo in una fibra robusta e di facile manutenzione. L’ideale è la fibra di polipropilene, perché ultra resistente e facile da pulire.

Una caratteristica importantissima è poi la fantasia e il colore che diventano gli elementi caratterizzanti di questo complemento d’arredo.

Fantasia

Moderni e creativi, i tappeti a fantasia conquistano ogni ambiente, donando una nota diversa alla casa. La casa moderna è più informale, colorata e soprattutto da vivere. Ha il compito fondamentale di aiutarci a rallentare i ritmi della quotidianità e ad assaporare la vita. In questo caso il tappeto d’arredo ha un ruolo molto importante per donare personalità ad una stanza.

Geometrie

Provate ad arredare la casa con i tappeti in stile geometrico. Diventeranno protagonisti eclettici del vostro spazio abitativo: greche e motivi a contrasto creano una casa bella e in continuo movimento. Per chi ama osare, tra i trend più in voga del momento, ci sono proprio i tappeti in stile geometrico che donano un tocco di stile e la giusta sobrietà. Ogni fantasia è ammessa per i tappeti, naturalmente, senza tralasciare la potenza del colore.

Scegliete di arredare la casa con i tappeti geometrici. Se amate osare, tra le fantasie più in voga al momento, ci sono proprio le geometrie su tappeto che donano alla casa movimento e un tocco di stile. Le combinazioni di colore rendono le geometrie ancora più grintose e in grado di trasformare qualsiasi ambiente della casa. E’ proprio il tocco cromatico che rende la casa più originale e accogliente.

Tinta unica

Perché scegliere tappeti tinta unita per la nostra casa? Perché abbiamo già tanti diversi motivi decorativi e disegni, ed esagerare crea confusione e senso di disordine, tuttavia vogliamo un tocco di colore. I tappeti tinta unita sono talmente belli e luminosi da divenire comunque i protagonisti della nostra casa, anche senza pattern. Un colore moderno e ispiratore, porta calore e luce alla stanza, come ad esempio la tendenza dell’anno, il pantone coral living con il suo colore intenso e d’impatto che da carattere agli ambienti.

Può essere usato sia in un contesto tradizione che in modo più moderno. I blu sono colori collegati con cielo e acqua. Inoltre sono associati al pensiero limpido e calmo e trasformano ogni stanza in un’oasi di tranquillità. Portano fascino e freschezza in un soggiorno di stile. I toni neutri creano sempre combinazioni piacevoli quando sono sovrapposti l’uno all’altro, come nelle gradazioni di grigio. Per un ambiente soft, confortevole e accogliente, può essere abbinato a qualsiasi colore. Con pochi tocchi colorati, dati dai colori d’accento di altri complementi, potete cambiare facilmente l’atmosfera a seconda del vostro gusto.

Pulizia

Non ultima la pulizia; è importante comprare tappeti anche in base alle vostre esigenze di pulizia e manutenzione. Per una cucina è essenziale che il tappeto o la stuoia sia lavabile in lavatrice. Anche per una sala da pranzo, il tappeto che decidete di sistemare sotto il tavolo dovrà avere delle caratteristiche che lo rendano facile da pulire.