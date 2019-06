Riciclo creativo: arredare con i pallets

I bancali sono un elemento di partenza semplice. Questa loro caratteristica li rende i materiali del fai-da-te forse più facili da personalizzare e modificare. Per tutti questi progetti vi basteranno diversi pallets, qualche chiodo, un tocco di vernice colorata e tanta creatività.

Ma quante cose possiamo realizzare con le pedane di legno da riciclare? Abbiamo provato a suggerirvi alcune simpatiche e facili idee da concretizzare per rendere accoglienti i vostri spazi con soluzioni low cost.

Orto verticale

Se avete il pollice verde ma poco spazio, gli orti verticali sono una soluzione semplice ma d’effetto per potersi prendere cura delle proprio angolo green. Trovate il punto più adatto per il vostro pallet e poi giocate con le dimensioni dei vasi, i colori e le varietà di fiori e piante.

Decorazioni home made per esterni

Che abbiate un piccolo balcone o un enorme patio, lo spazio non manca mai per qualche elemento decorativo. Vasi per fiori, porta-candele, insegne o contenitori multiuso: trasformate i vostri pallets in ciò che più vi piace per arricchire i vostri spazi all’aperto. Perchè sono i dettagli che fanno la differenza!

Arredo giardino

Per gli amanti dell’aria aperta e delle cene in compagnia, gli spunti per riciclare i pallets non mancano: tavoli, divani, sedie, panche e anche piani da lavoro per il barbecue. Per dare un tocco rustico ma di design al vostro giardino e per godersi le fresche serate estive all’aperto.

Per i più piccoli e non solo, le amache sono sinonimo di relax. Un pallet, un comodo materasso e un paio di cuscini colorati sono i soli ingredienti per ottenere un angolo perfetto. Proprio quello che ci vuole a fine giornata, per leggere e rilassarsi.