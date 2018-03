Adolescenti, è allarme: fumo, vita sedentaria e obesità

Le adolescenti italiane non sempre seguono stili di vita sani ed equilibrati. L'8% delle bambine è obesa e la metà delle under 14 non pratica regolarmente sport o attività fisica. Preoccupa anche il vizio sempre più precoce e diffuso del tabagismo. Il 9% delle adolescenti del nostro Paese fuma, mentre la media internazionale è del 3%.

Il pediatra di famiglia può avere un ruolo importante per limitare queste pericolose tendenze e deve sempre più farsi carico dell'educazione alla salute, sia dei giovanissimi che dei genitori, promuovendo la "medicina dei sani". E' questo uno dei temi emersi e discussi durante il 44° Congresso Nazionale sindacale della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) dal titolo "Guardare al Futuro senza Dimenticare il Passato". La salvaguardia del benessere femminile e il ruolo gravoso e insostituibile che svolge nell'ambito familiare, professionale e assistenziale nei confronti di anziani e malati nella propria famiglia, sono stati al centro della giornata di apertura essendo l'8 marzo giornata dedicata alla donna. Fino a domenica oltre 200 delegati dei pediatri di famiglia provenienti da tutta la Penisola, sono riuniti a Verona per fare il punto sullo stato dell'arte di questa professione medica, e certamente da lì usciranno linee guida importanti per la salute delle donne, soprattutto per le giovanissime.